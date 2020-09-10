Уфа, , 13:02 — REGNUM Мужчину осудили за нападение на судебного пристава в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в г. Ишимбае судебный пристав прибыл к 39-летнему обвиняемому, чтобы принудительно привести его в отдел, поскольку мужчина не платил алименты. Сотрудник службы судебных приставов потребовал от мужчины пройти с ним в служебный кабинет. Обвиняемый отказался и несколько раз ударил стража порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителя власти. Свою вину мужчина не признал. В результате суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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