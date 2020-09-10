п. Парголово, , 13:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге киллер в медицинской маске попытался застрелить индивидуального предпринимателя. Потерпевший считает, что его «заказал» партнер по бизнесу. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на мужчину злоумышленник совершил ранним утром 10 сентября. Около 7:00 в полицию позвонил мужчина, который представился индивидуальным предпринимателем и рассказал, что у дома №41 по Заречной улице в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга неизвестный человек в медицинской маске стрелял в его сторону из автомобиля «Шкода» белого цвета.

«В результате мужчина был ранен в руку и живот. С его слов, предполагаемый нападавший мог действовать по наводке компаньона по бизнесу», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ведется розыск стрелявшего.