Спасский район, , 12:31 — REGNUM В мошенничестве подозревается строительная компания, обманувшая жительницу Спасского района Рязанской области. Женщина лишилась более 1,3 млн рублей, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Рязанка заключила с ООО «Виста Девелопмент» договор строительного подряда. Рабочие обязались построить ей в деревне Сумбулово индивидуальный жилой дом. Стоимость работ составляла 1 940 330 рублей, оплата должна была происходить по графику. Женщина, исполняя договор, перевела подрядчику 1,341 млн рублей. Но ни дома, ни возврата денег потерпевшая не дождалась.

Возбуждено уголовное дело. Следователи просят откликнуться других граждан, пострадавших от действий нерадивой фирмы.