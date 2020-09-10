с.п. Пениковское, , 12:33 — REGNUM Спасатели Ленинградской области с начала лета и грибного сезона пришли на помощь 1222 пострадавшим, которые не смогли найти обратной дороги из леса. Только за прошедшие сутки было проведено 19 поисково-спасательных работ, в результате которых были выведены 20 человек. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Наиболее сложная ситуация возникла в районе населённого пункта Кузнецы Ломоносовского района. Здесь в лесу заблудились женщина с шестилетней девочкой. Как уточнили в ведомстве, за грибами они отправились вчетвером — бабушка, мать, внучка и собака. В лесу они разделились, бабушка смогла вернуться к дороге одна, а мать с дочкой потерялись.

На их поиски были брошены все силы, и сразу после звонка встревоженной родственницы специалисты МЧС развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К месту происшествия были направлены сотрудники 37 пожарно-спасательного отряда, спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда города Тосно, аэромобильная группировка и оперативная группа Главного управления МЧС России по Ленинградской области, представители администрации Пениковского сельского поселения, полиция и добровольцы. Всего к месту было стянуто 86 человек. К глубокой ночи потерявшихся все же удалось найти и вернуть домой.

Спасатели напоминают, что прежде, чем отправляться в лес, необходимо соблюсти несколько правил: перед выходом обязательно проверить заряд батареи на телефоне, а лучше взять с собой дополнительный аккумулятор. Кроме того, необходимо брать с собой тёплые вещи, даже если долгая прогулка не планируется.

«И, самое главное, ни в коем случае не поддавайтесь панике и постарайтесь не уходить далеко от того места, где вы потерялись. Тогда вас обязательно найдут», — резюмировал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.