Уфа, , 12:24 — REGNUM Грузовик «MAN» горел на трассе в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе Р-240 в Мелеузовском районе поступило на пульт спасателям вечером 9 сентября. По тревоге были подняты 15 огнеборцев на 5 единицах техники.

Отмечается, что прибыв на 159 км этой автодороги спасатели установили, что горит грузовик «MAN». В этом происшествии никто не пострадал и не погиб.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

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