Москва, , 12:11 — REGNUM У торгового центра на юге Москвы произошло убийство женщины. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

ЧП произошло 10 сентября возле торгового центра на Каширском шоссе, задержан мужчина 1984 года рождения. По данным следствия, убийца в ходе ссоры, возникшей из-за ревности, нанёс жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), проводятся следственные действия.

По информации источника ИА REGNUM, преступление случилось у ТЦ «Каширская плаза» на глазах прохожих.