Кызылский район, 10 сентября 2020, 11:52 — REGNUM Правоохранители в Туве просят очевидцев смертельного наезда помочь в поиске виновника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ДТП произошло ночью 27 апреля в посёлке Каа-Хем Кызылского района.
Неустановленная машина совершила наезд на пешехода, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавшие был госпитализирован, но скончался от несовместимых с жизнью травм. Было возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что к ДТП причастна автомашина марки «УАЗ «Хантер» белого цвета», — отметили в ведомстве.
В связи с этим министерство просит отозваться жителей, ставших свидетелями происшествия.
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