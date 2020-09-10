Ломоносов, Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейская собака предотвратила преступление в отношении ученицы 10 класса. Животное помогло задержать злоумышленника, который ограбил и пытался надругаться над 15-летней девушкой. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге полицейская собака спасла девочку от сексуального маньяка. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Нападение на школьницу злоумышленник совершил накануне днем в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. О пропаже 15-летней дочери в полицию города Ломоносов сообщила мать девочки, которая рассказала, что та около 19:00 часов ушла из дома и до позднего вечера ее местонахождение было неизвестно.

К поиску пропавшей была привлечена служебная собака по кличке «Волк Меркурий». Она смогла по запаху одежды ребенка взять след и привести полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в Ломоносове. Волк также смог точно указать подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек.

«Оперативники и инспектор-кинолог Мария Копцева обнаружили мужчину в тот момент, когда он пытался совершить в отношении девочки преступление сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

Как позже выяснилось, задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хулиганство, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Несколько лет назад он был освобожден из мест лишения свободы.

В свою очередь в следственном комитете по Санкт-Петербургу сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (разбой, насильственные действия сексуального характера). Как выяснилось, злоумышленник под угрозой ножа дважды совершил насильственные действия сексуального характера, а также похитил мобильный телефон жертвы стоимостью 25 тысяч рублей.

В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Кроме того, правоохранительные органы проверяют имеющуюся информацию о совершении им ряда аналогичных преступлений.