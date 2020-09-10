Петропавловск-Камчатский, , 11:36 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском ночью 10 сентября гулявший по улице прохожий решил заснять на видео гулявшего по городу медведя. Хищник заметил человека и направился к нему. Между медведем и жителем Камчатки встал патруль Росгвардии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомстве.

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При патрулировании города сотрудники Росгвардии заметили гуляющего по улицам медведя. Они получили указание следить за хищником до приезда охотоведов.

Гуляющий по ночному городу человек, увидев медведя, решил снять косолапого на камеру своего телефона. Хищник обратил внимание на прохожего и направился к нему. Патруль Росгвардии блокировал служебным автомобилем путь медведя к человека. Хищник испугался включенных звуковых сигналов и скрылся в лесном массиве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края 20 августа в подъезде жилого дома жильцы утром обнаружили медвежонка.