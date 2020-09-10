Десна, , 11:11 — REGNUM В посёлке Десна Черниговской области на четвёртом этаже пятиэтажного дома произошёл взрыв. Об этом 10 сентября сообщило издание «Обозреватель».

В результате взрыва пострадал 71-летний мужчина.

«Пенсионер рассказал полиции, что перерезал газовый шланг на кухне и через какое-то время закурил сигарету. Квартира выгорела, а мужчина госпитализирован с множественными ожогами», — сказано в сообщении.

По данным журналистов издания, в результате взрыва дом остался цел. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате взрыва цистерны с газом погиб сварщик, ещё один человек получил травмы.

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