Десна, 10 сентября 2020, 11:11 — REGNUM В посёлке Десна Черниговской области на четвёртом этаже пятиэтажного дома произошёл взрыв. Об этом 10 сентября сообщило издание «Обозреватель».
В результате взрыва пострадал 71-летний мужчина.
По данным журналистов издания, в результате взрыва дом остался цел. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате взрыва цистерны с газом погиб сварщик, ещё один человек получил травмы.
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