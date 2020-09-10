Ханты-Мансийск, , 11:06 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело про факту гибели четырёх человек и ранении ещё четверых во время аварии на реке Чёрной в Сургуте поздно вечером 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

Следствим установлено, 9 сентября 2020 года в вечернее время на реке Чёрной в районе города Сургута произошло столкновение катера со стоящей баржей. В катере находилсь восемь человек, в том числе один ребёнок. В результате столкновения четыре человека погибли.

По факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время проверяется документация, положенная для маломерного судна, а также устанавливаются все обстоятелдьства трагедии.

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