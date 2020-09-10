Верхнеуслонский район, Татария, , 11:33 — REGNUM В Верхнеуслонском районе Татарии на посту дорожно-патрульной службы задержали 26-летнего мужчину, перевозившего на автомобиле поддельные денежные купюры. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ»). Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Злоумышленник при невыясненных обстоятельствах приобрел в Московской области 12 поддельных пятитысячных купюр и хранил при себе для дальнейшего сбыта в Казани. У мужчины поддельные купюры были обнаружены и изъяты 24 июня 2020 года.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд. За хранение и перевозку поддельных купюр ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе 2020 года посредством одного из мессенджеров молодые люди из Татарии договорились с неустановленным лицом о приобретении за 8 тыс. рублей четырех поддельных пятитысячных купюр. После оплаты злоумышленники получили сведения о месторасположении тайника в Москве, где и забрали деньги. Далее они разменяли фальшивые купюры в закусочных и продуктовых магазинах, совершая мелкие покупки.

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