Уфа, , 10:49 — REGNUM Пешеход скончался на трассе после наезда на него КамАЗа в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск. Автомобиль КамАЗ, под управлением 54-летнего мужчины, на 74 км этой дороги наехал на 40-летнего пешехода. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

По словам водителя грузовика, пешеход шел по середине дороги в попутном направлении. На его одежде не было световозвращающих элементов.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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