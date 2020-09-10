Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону бывший начальник участка по утилизации отходов полигона твердых отходов производства и потребления ОАО «Чистый город» пойдёт под суд за создание стихийной свалки опасных отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как следует из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Хранение, захоронение химических отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды», в 2017 году в связи с переполненностью полигона в Северо-Западной промзоне была создана стихийная свалка химических отходов за пределами отведенной зоны. В результате почве был нанесён вред, оценённый на сумму более 2,4 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.