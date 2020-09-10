Бамако, , 10:24 — REGNUM На северо-западе Мали, около границы с Мавританией, боевиками террористических группировок были убиты трое военнослужащих армии страны. Об этом 10 сентября сообщает местная газета Le Journal du Mali со ссылкой на коммюнике командования Вооруженными силами республики.

В документе указывается, что патруль армии Мали во второй половине 9 сентября попал в засаду террористов в секторе Диабаль района Сегу.

«Трое военнослужащих убиты, еще пятеро пропали без вести, две армейские машины уничтожены», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что двое военнослужащих французской армии погибли в ходе операции в Мали.