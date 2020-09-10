Благовещенск, , 10:14 — REGNUM В Благовещенске Амурской области подросток упал с высоты 17-го этажа многоквартирного дома. Несовершеннолетний погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Как пишет «Амурская правда», подростка в школьной форме и с ранцем нашли на асфальте. Рядом стояла машина с помятым капотом. Предполагается, что на неё упал школьник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 7 сентября выпала из окна и разбилась насмерть семилетняя девочка. По данному факту правоохранители проводят проверку.