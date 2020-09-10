Москва, , 10:13 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 737, который следовал из Москвы в Красноярск, экстренно приземлился в аэропорту «Шереметьево» по причине сработавшего на нем датчика неисправности. Об этом 10 сентября сообщил источник в экстренных службах.

«Он (самолет Boeing 737) вылетел в 07:58 мск из Шереметьево, через 40 минут у самолета сработал датчик неисправности левого высотомера, и экипаж принял решение вернуться», — приводит ТАСС слова источника.

Также он уточнил, что посадка самолета была произведена штатно и что во время нее никто не пострадал.

Кроме этого, известно, что перед приземлением Boeing 737 сделал в небе над Ярославской областью четыре круга и затем развернулся в направлении столицы России. В данный момент техники ведут осмотр самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.