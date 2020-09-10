Уфа, , 10:05 — REGNUM Частный жилой дом загорелся в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в селе с. Прогресс Янаульского района поступило на пульт спасателям рано утром 10 сентября.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит жилой бревенчатый дом площадью 30 кв. метров. Кроме этого, огнем были объяты баня и сарай.

Отмечается, что спасатели не допустили дальнейшего распространения огня. В течение получаса они ликвидировали открытое горение. При пожаре никто не погиб и не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В селе Оренбуржья из-за пожара пострадали дом, три автомобиля и сараи