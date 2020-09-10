Омск, , 09:59 — REGNUM В Омской области прокуратура проверяет появившиеся в СМИ сведения о сборе денежных средств с родителей школьников.

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Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе областной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства об образовании.

Основанием для проверки послужила информация о том, что родителям учащихся школ предложили собрать деньги на установку пропускных систем и закупку «средств в целях профилактики вирусных заболеваний».

Людям, обладающим информацией о возможных поборах, предложено обратиться в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Липецкой области открылась горячая линия для жалоб на поборы в школах.

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