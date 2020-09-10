Чита, , 09:27 — REGNUM Между мэрией Читы и расклейщиками несанкционированных объявлений идёт настоящая война. Очередной её тур, судя по сообщению, опубликованному сегодня, 10 сентября, в телеграм-канале городской мэрии, выиграли власти города. После того как хозяйка магазина пригрозила предпринимателю, расклеившему большое количество рекламных объявлений в непредусмотренных местах, расторгнуть договор аренды, полиграфический мусор исчез со стен зданий в течение нескольких часов.

Как пояснили в контрольной инспекции администрации Читы, речь идёт о предпринимателе из Санкт-Петербурга, которая приехала в Читу с распродажей шуб и пуховиков. Сняли в аренду помещение в магазине «Старт», а потом дома и столбы в центре города оказались густо обклеены рекламными листовками акции.

«Об этом узнала хозяйка магазина и, в ущерб собственной прибыли, пообещала за такой проступок распрощаться с арендатором. Хозяйка шуб выводы сделала и буквально за несколько часов все 300 объявлений были счищены», — пояснил начальник контрольной инспекции Станислав Пустовойт.

По его словам, гостья с берегов Невы совершенную ошибку признала, пояснив, что давала распоряжение клеить объявления исключительно на стенды перед подъездами домов. Однако, клейщики отнеслись к этому спустя рукава.

Ранее читинская мэрия сообщала о том, что город буквально заклеен яркими листовками с изображением домашнего питомца — таких объявления по разным данным наклеено от 10 до 15 тысяч штук. В обоих случаях заказчики расклейки проживают за пределами Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа работник, в задачу которого входило очистка столбов и стен домов от незаконно наклеенных объявлений, получил черепно-мозговую травму, также синяки ссадины. На него после словесной перепалки напали сразу трое мужчин, которые расклеивали объявления о помощи алко‑ и наркозависимым.

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