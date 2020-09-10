Суровикино, Волгоградская область, , 09:28 — REGNUM Грузовик с 12 тоннами угля загорелся ночью в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС. От машины ничего не осталось.

Автомобиль MAN загорелся на 136 км трассы А-260, сообщение о пожаре диспетчеры получили 9 сентября в 23:38. Внутри грузовика вспыхнул упакованный уголь для розжига мангалов, в общей сложности 12 тонн на площади 10 кв.м. Спасатели ликвидировали горение в 00:04.

Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.