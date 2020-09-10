Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В Чебоксарах подозреваемый в краже явился в полицию с повинной ещё до того, как пострадавшая успела написать заявление. С его слов, он пошёл на преступление из-за плохого настроения, сообщает МВД по Чувашии.

Кража была совершена в Чебоксарах вечером 8 сентября возле остановки общественного транспорта «Агрегатный завод»: у горожанки открыто была похищена сумка с деньгами и документами.

«Она обратилась в полицию, но ещё до того, как успела оформить заявление, в отделение вместе с другом добровольно явился её обидчик с похищенной сумочкой. По словам задержанного, на преступление он пошёл по причине плохого настроения», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего новочебоксарца, которого обвиняют в краже 320 тыс. рублей. Пострадавшим по делу проходит его 74-летний дед.

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