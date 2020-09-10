Чебоксары, 10 сентября 2020, 09:23 — REGNUM В Чебоксарах подозреваемый в краже явился в полицию с повинной ещё до того, как пострадавшая успела написать заявление. С его слов, он пошёл на преступление из-за плохого настроения, сообщает МВД по Чувашии.
Кража была совершена в Чебоксарах вечером 8 сентября возле остановки общественного транспорта «Агрегатный завод»: у горожанки открыто была похищена сумка с деньгами и документами.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего новочебоксарца, которого обвиняют в краже 320 тыс. рублей. Пострадавшим по делу проходит его 74-летний дед.