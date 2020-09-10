Азнакаевский район, Татария, , 09:06 — REGNUM В Азнакаевском районе Татарии вынесли приговор 38-летнему мужчине за насильственные действия сексуального характера, совершенные с малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Установлено, что с 2015 по 2019 годы злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера с применением физической силы в отношении малолетнего сына сожительницы 2008 года рождения. Кроме этого, мужчина демонстрировал ребенку фильмы порнографического содержания. Также с 2017 по 2019 годы обвиняемый совершал аналогичные действия и в отношении дочери сожительницы 2012 года рождения, которая была им официально удочерена.

Свою вину мужчина не признал. Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

ИА REGNUM ранее сообщало, 39-летний житель Набережных Челнов 5 августа 2018 года познакомился в соцсетях с 14-летней девочкой. Позже он заманил ребенка в свою квартиру и надругался над ней. Мужчина пригрозил девочке физической расправой и распространением в интернете порочащего ее видео. Испуганный ребенок не сообщал о случившемся. Кроме этого, обвиняемый в период с апреля 2018 года по январь 2019 года вел интимную переписку еще с пятью девочками. Мужчина просил их прислать интимные фотографии.

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