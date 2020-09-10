Аккра, , 09:01 — REGNUM Наводнения на северо-востоке Ганы унесли жизни семи человек, а многих других оставили без крова. Об этом сообщает BBC Africa.

Национальная Организация по борьбе со стихийными бедствиями (Nadmo) направила спасательную команду для оказания помощи жителям пострадавших общин.

Наводнение было вызвано проливными дождями и переполнением плотины Багре в соседней Буркина-Фасо.

Вода не только смыла дома, но и затопила большую площадь пахотных земель, что вызвало опасения по поводу возможной нехватки продовольствия в будущем.

Чиновники Nadmo сообщили, что они все еще ведут оценку повреждений.

На севере Ганы строится плотина стоимостью $93 млн, чтобы свести к минимуму последствия наводнений, отмечают репортёры. Аналогичный инцидент произошел в прошлом году и унёс 30 жизней.