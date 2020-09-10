Октябрьский район, , 08:56 — REGNUM Оперативные службы и власти Приморья смогли предотвратить затопление паводком села Синельниково-1 Октябрьского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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Губернатор Олег Кожемяко проверил берегоукрепительные работы в селе 10 сентября. Благодаря своевременным действиям оперативных служб дамба устояла и подтопления населённого пункта удалось избежать.

Из-за прошедших ливней, вода в реке Раздольная угрожала перелиться через дамбу. Не дожидаясь затопления, спасатели незамедлительно эвакуировали жителей села в пункт временного размещения. Работы параллельно вели по укреплению защитного сооружения.

«Дамба дала результат, нужно её усилить, чтобы она и дальше прикрывала посёлок. Власти района будут укреплять временные защитные сооружения. Поможем им в этом краевыми средствами. Далее будем заявляться на федеральную программу, чтобы построить в районе постоянные защитные сооружения», — сказал Олег Кожемяко.

Также наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Уссурийске. Вода из реки Раковка затопила часть территории в районе парка «Зелёный остров», придомовые участки по улицам Лазо и Вейса, 22, а также частный сектор в селе Алексей-Никольское. Затруднён проезд по ряду автодорог, вышла из берегов вода в Солдатском озере в сторону села Утесное — на этом направлении движение автотранспорта перекрыто. Нарушено автомобильное сообщение между Уссурийском и станцией Лимичевка, организована переправа.

Ухудшения ситуации в других районах Приморья не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке 92% объектов энергетики готовы к зимнему периоду, заявил 9 сентября министр энергетики Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством России.