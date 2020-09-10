Телави, Грузия, , 08:54 — REGNUM Сильный град в сёлах Ахметского муниципалитета в Грузии (Кахетия) вечером 9 сентября повредил, по предварительным оценкам, от 30% до 40% урожая винограда местных аграриев. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказал журналистам председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, решено немедленно открыть винодельческую фабрику в Ахмете, на которой будут принимать поврежденный виноград. У фермеров есть три дня на его сбор, пока урожай не начнет портиться.

«У нас есть два-три дня на это, и мы завтра откроем фабрику», — сказал Мехузла.

Стоит отметить, что, по данным Национального агентства вина, в Грузии на 9 сентября фермеры собрали 11 тысяч тонн винограда. В этом году власти оказывают поддержку аграрному сектору, субсидируя сбор урожая.