Тюмень, , 08:47 — REGNUM В Тюмени за один день 9 сентября автоинспекторы проверили около 200 автомобилей и водителей такси. Каждый третий водитель оказался нарушителем, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Отмечается, что ещё месяц назад нарушения правил дорожного движения в Тюмени были у каждого второго таксиста.

Во время недавнего рейда был выявлен водитель, лишённый права управления автотранспортным средством, у семи не было страховых полисов ОСАГО, 36 внесли незаконные изменения в конструкцию автомобиля, восемь привлечены к ответственности за неправильную тонировку стёкол.