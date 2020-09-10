Горно-Алтайск, , 08:43 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над бывшими руководителями республиканской больницы, обвиняемыми в получении взятки по предварительному сговору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступления были совершены с лета 2016-го по март 2018 года.

По данным следствия, они получили 865 тыс. рублей в качестве вознаграждения за победу коммерческой организации в конкурсе на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. Затем, в 2018 году главный врач уже единолично получил от той же фирмы 900 тыс. рублей за аналогичную «услугу».

"Неотвратимость наказания за совершение вышеуказанных преступлений должностными лицами республиканской больницы достигнута благодаря слаженному взаимодействию следственных органов и оперативных служб УФСБ России по Республике Алтай», — отметили в ведомстве.

Хотя подсудимые не признали свою вину, суд счёл собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Главврач в итоге получил 8,5 года лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 5 млн рублей. Его подельник отправится в тюрьму на 7,5 года, а также заплатит штраф в размере 4,325 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом предстанет также и руководитель фирмы, вручивший крупную взятку главврачу.

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