Йошкар-Ола, , 08:42 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего директора одного из ООО по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что директор строительной компании, зная о наличии у предприятия задолженности по страховым взносам, произвел выплаты контрагентам, минуя расчетный счет, с которого должно было осуществляться списание недоимки. Таким образом он создал искусственное отсутствие средств на счете и скрыл от принудительного взыскания в бюджетную систему РФ 2,65 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Эта мера объясняется тем, что ранее подозреваемый судим не был и совершил преступление средней тяжести впервые. Также он в полном объеме возместил ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. Таковы данные экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В августе положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» охарактеризовали 26,19% респондентов, что на 7% меньше, чем в июле. При этом около 46% опрошенных не видят улучшения финансовых показателей в своей компании или организации. Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 1035 руководителей и владельцев компаний из 85 регионов России.

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