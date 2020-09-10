Москва, , 08:23 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 20 лесных пожаров на общей площади 246 га. Об этом 10 сентября сообщает ФБУ «Аивалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.09.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 246 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской и Челябинской областях, в республиках Коми, Башкирия, Якутия и Крым, а также в Приморском крае.

В то же время сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 19 лесных пожаров на общей площади 624 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 650 человек, 156 единицы техники и 2 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 30 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что масса выбросов углекислого газа в атмосферу восточной части России составила в этом году 540 мегатонн.