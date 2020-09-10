Барнаул, , 08:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 10 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3609 пациентов, +30 за последние сутки) и ОРВИ (3653 пациента, +9 за последние сутки).

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Тяжелобольных 128 (+2 пациента за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 48 (минус один пациент за последние сутки). Не обошлось без четырёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 378 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 342 человек (+62 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 034 человека.

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