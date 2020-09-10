Истра, Московская область, , 08:22 — REGNUM На территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, расположенного в городе Истре (Московская область) сапёры обнаружили 19 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Все обнаруженные боеприпасы, в числе которых гранаты РГД-33 и миномётные снаряды калибра 50 и 82 мм, были вывезены сапёрами с территории монастыря и уничтожены на специализированном полигоне.

К работам, в ходе которых группа разминирования межведомственного учебного центра инженерных войск ВС РФ провела сплошную очистку более 40 га территории монастырского комплекса, были привлечены 15 военнослужащих, в том числе шесть водолазов.

Напомним, что Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения, а его архитектурный ансамбль включён в золотой фонд русского зодчества.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Волгоградской области специалисты инженерно-сапёрного полка взорвали около 150 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области уничтожили около 150 боеприпасов времён войны