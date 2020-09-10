Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Как минимум шесть человек стали жертвами природных пожаров, которые бушуют на территории американских штатов Вашингтон, Калифорния и Орегон. Об этом 10 сентября сообщает телеканал NBC.

«Это может стать самой большой потерей человеческих жизней и имущества из-за лесных пожаров в истории нашего штата», — заявила по поводу данного природного бедствия губернатор штата Орегон Кейт Браун, где в пламени пожаров погибли 12-летний подросток и его бабушка.

Также уточняется, что в штате Вашингтон при пожарах погиб ребенок, а в штате Калифорния на одном из мест, где бушевал огонь, были обнаружены останки трех человек, которых в настоящее идентифицируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей 96 крупных природных пожаров общей площадью в 1,375 млн га зафиксировали в трех американских штатах — Орегон, Калифорния и Вашингтон.