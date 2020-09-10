Норильск, Красноярский край, , 07:42 — REGNUM В Красноярском крае по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора операционного офиса одного из банков в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили с Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Экс-сотрудник банка подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ).

По предварительной версии следствия, вышестоящее руководство высказывало подозреваемому нарекания в трудовой деятельности и применяло меры дисциплинарной ответственности. В связи с этим он в октябре 2019 года предоставил полицейским справки по счетам клиентов, мемориальные ордера и платежные поручения по банковским счетам, которые могут быть выданы лишь на основании санкции суда. При этом он заявил о том, что его руководство проводит сомнительные финансовые операции.

В ходе проверки изложенные подозреваемым факты не подтвердились. В тоже время было установлено, что заявитель нарушил федеральное законодательство в сфере банковской деятельности.

Устанавливаются лица, данные о счетах которых были разглашены. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Оренбургской области предупредили о новых схемах хищения денег с банковских карт.

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