Иркутск, , 07:37 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 10 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 615 человек, причём 73 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 630 человек, из них 26 болеют тяжело. Выздоровел 15 591 человек, 285 — погибли.

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