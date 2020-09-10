Париж, , 07:24 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов островного государства Уоллис и Футуна, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 164 километрах к югу от города Мата-Уту. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 310,9 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии. Пострадавших не было, информации о разрушениях не поступало.

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