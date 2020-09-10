Первомайский район, Оренбургская область, , 07:22 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области ребенок пострадал от агрессивной собаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В лечебное учреждение родители привели 13-летнего сына с укушенной раной бедра и локтя. По словам матери мальчика, на ребенка напала собака.

По факту нападения полиция проводит проверку. Устанавливается хозяин агрессивного животного.

Добавим, за пять месяцев 2020 года в Оренбуржье от нападений животных пострадали 5 910 человек, треть из них — это дети.

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