Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 07:56 — REGNUM В поселке Приаргунск Забайкальского края полиция задержала 23-летнего мужчину, которого подозревают в краже из бутика 800 тыс. рублей, розданных потом нуждающимся. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

С заявлением о похищении из торгового помещения трёх ноутбуков и сейфа с 800 тыс. рублей в полицию обратился владелец бутика. Полиция установила, что злоумышленник проник в помещение через разбитое окно.

В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в краже 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Выяснилось, что намерение совершить кражу возникло у него при виде горящего ночью окна торгового центра. Подозреваемый бросил в светящееся окно камень и, убедившись, что на это никто не среагировал, проник в помещение.

«Мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований, 57 тысяч рублей у него изъято», — говорится в сообщении полиции.

По факту кражи в отношении подозреваемого, который признался в содеянном, было возбуждено уголовное дело. Он взят под стражу.