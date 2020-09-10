Пономарёвский район, , 07:15 — REGNUM В Пономарёвском районе Оренбургской области вечером 9 сентября произошел крупный пожар в селе Ефремово-Зыково. Погибших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о ЧП в диспетчерский центр поступила в 19:13 по местному времени (17:13 мск). На место выезжали три спецмашины и восемь пожарных. На ликвидацию пожара потребовалось более трех часов.

Огонь повредил жилой дом, хозяйственные постройки и три легковых автомобиля на общей площади 250 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в конце августа в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбуржья в результате пожара сгорели 13 домов. Предварительной причиной названо неосторожное обращение детей с огнем.

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