Горно-Алтайск, , 07:14 — REGNUM В Республике Алтай спасатели наградили Сергея Ардиматова, спасшему на пожаре трёх человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ему вручены медаль «За доблесть и отвагу на пожаре», а также благодарственное письмо от имени начальника управления Андрея Бурлакова.

11 февраля 2020 года работающий в магазине кассиром Сергей возвращался домой на такси с село Алфёрово из Горно-Алтайска. Увидев из окна машины огни, он попросил таксиста свернуть в ту стороны.

Подъехав к месту происшествия, они увидели охваченную пламенем веранду дома на две квартиры. Жильцы одной из них успели выйти и пытались тушить пожар. Не дожидаясь пожарных, кассир побежал во вторую половину дома, откуда были слышны крики.

«Внутри находились беременная женщина с мужем и 2-летним ребенком. Они проснулись, в темноте и дыму мужчина пытался выбить окно, искал подходящий тяжелый предмет. На помощь пришел Сергей. Он взломал окно кувалдой, вытащил ребёнка и женщину, мужчина вылез сам», — отметили в управлении.

Как отметили в МЧС, жильцы дома, в числе которых беременная женщина и маленький ребёнок были спасены благодаря решительным действиям Сергея Ардиматова.

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