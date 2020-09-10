Кяхтинский район, Бурятия, , 06:50 — REGNUM Объявление о приёме на работу лиц старше 18 лет в Бурятии признали дискриминационным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, соответствующую вакансию открыло заведение общепита в Кяхтинском районе.

Как отмечается, хозяину кафе требовалась посудомойщица старше 18 лет.

«Согласно трудовому законодательству работа посудомойщика не входит в перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет», — отметили в надзорном ведомстве.

Таким образом, по мнению прокуроров, объявление содержало сведения об ограничении прав в зависимости от возраста. Хозяину заведения было внесено представление, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, а владельцу выписали штраф.