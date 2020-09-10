Мехико, , 06:40 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения протестующих фермеров с Национальной гвардией Мексики в штате Чиуауа у границы с США, сообщает пресс-служба мексиканской нацгвардии на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что местные фермеры протестовали против сброса воды с плотины Ла-Бокилья в сторону США. Участники протестов считают, что вода должна использоваться для орошения полей в регионе, а не для сброса.

Протесты переросли в столкновения с Национальной гвардии Мексики, когда фермеры захватили плотину. Когда силовики перевозили задержанных, на них напали вооруженные люди на автомобилях. В результате перестрелки погибли двое нападавших. По факту произошедшего ведется расследование.