Южно-Сахалинск, , 06:22 — REGNUM В городе Холмске на юге Сахалина погибла девушка, пытавшаяся сделать селфи на фоне штормового моря. Об этом 10 сентября сообщает единая дежурная диспетчерская служба района.

16-летнюю девушку смыла волна, когда она стоя на открытом пирсе пыталась сфотографировать себя на фоне разбушевавшейся стихии. Прибывшие на место трагедии спасатели и сотрудники полиции вместе с жителями смогли вытащить девушку на берег. Но спасти её медики уже не смогли.

«Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась», — приводит ТАСС слова представителя диспетчерской службы.

После происшествия, которое вызвало большой общественный резонанс, местные жители потребовали установить на пирсе ограждающие перила.

Как сообщало ИА REGNUM, 31-летняя женщина была сметена бушующими потоками воды на водопадах кенийского округа Нанди.

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