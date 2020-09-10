Ханты-Мансийск, , 06:22 — REGNUM В посёлке городского типа Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа ликвидирован пожар в деревянном двухэтажном многоквартирном доме. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Новой поступило в дежурную часть в 05:05 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что в деревянном двухэтажном доме «происходит горение на втором этаже с выходом на кровлю» на площади 740 кв. метров.

В 06:45 возгорание было локализовано. В 07:26 открытое горение было ликвидировано.

Из дома самостоятельно эвакуировалось 24 человека, в том числе семеро детей. В тушении огня принимали участие 28 человек и 9 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли два человека.

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