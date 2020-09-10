Петропавловск-Камчатский, , 05:47 — REGNUM Спасатели потушили пожар в экскаваторе в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что утром 9 сентября загорелся экскаватор KOBELKO. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две автоцистерны. Пожар был потушен. В результате возгорания оказалась повреждена кабина экскаватора и его покрытие. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в садовом товариществе в Саратовской области сгорел автомобиль. В транспортном средстве также сгорел и 39-летний мужчина.