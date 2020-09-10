Сакраменто, США, , 05:36 — REGNUM Тела трех погибших были найдены на месте лесных пожаров в американском штате Калифорния, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что погибшие были обнаружены в округе Бьютт. На месте происшествия ранее был крупный лесной пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 сентября, не менее 14 человек получили ожоги и отравление угарным газом из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Из них трое были доставлены в больницу в критическом состоянии.

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