Мехико, , 04:21 — REGNUM Журналист мексиканского издания Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригес был жестоко убит неизвестными в штате Веракрус в Мексике, сообщается на странице в Twitter этой газеты.

Обезглавленное тело сотрудника СМИ нашли на железнодорожных путях рядом с общиной Параисо. Журналист занимался освещением криминальных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа на юго-западе Мексики был убит журналист Пабло Морругарес.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь человек погибли при стрельбе на панихиде в Мексике