Петропавловск-Камчатский, , 04:17 — REGNUM Два автомобиля столкнулись на трассе в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла на 16-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По предварительной версии водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Водителю внедорожника госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Кармаскалинском районе Башкирии грузовик КамАЗ врезался в легковушку Kia Spectra. В результате ДТП погибла женщина, находившаяся в салоне иномарки.

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