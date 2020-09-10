Москва, , 04:12 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Московской области.

Сообщается, что пожар начался в одной из квартир жилого дома по улице Корнеева в Центральном Домодедовской городском округе. Огнем была охвачена площадь 25 квадратных метров. Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать восемь человек, еще семеро вышли из дома самостоятельно. Пожар был ликвидирован, в результате происшествия погибли два человека. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября произошел пожар в одном из жилых домов в Бугульме. В результате пожара погибли три человека.

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