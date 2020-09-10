Хабаровск, , 04:33 — REGNUM В Хабаровске 9 сентября в полдень произошло массовое ДПТ с участием грузового самосвала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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По словам 41-летнего водителя, у грузовика во время заднего хода по ул. Калинина со стороны Уссурийского бульвара в сторону ул. Ленина отказали тормоза. Большегруз совершил неконтролируемый откат и столкнулся с ехавшими автомобилями, наехал и придавил припаркованные машины, а потом ещё и врезался в опору электрического освещения.

«В результате ДТП пострадавших нет, механические повреждения получили грузовой самосвал и 13 автомобилей. Виновник аварии лишен права управления транспортными средствами с 2016 года», — сообщили в УМВД Приморья.

По информации местных СМИ, водитель большегруза был в нетрезвом состоянии и после ДТП пытался сбежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии возбуждено два уголовных дела по факту двух ДТП, произошедших 8 сентября. В результате автоаварий пострадали 17 человек, погибла женщина. Оба ДТП произошли в Баксанском районе.